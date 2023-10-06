«Уже где-то год»: Киркоров о новых отношениях после развода с Пугачевой Киркоров признался, что уже год счастлив в новых отношениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

56-летний певец Филипп Киркоров в своем VK-подкасте You Wanna Scandal Now? признался, что уже год состоит в серьезных отношениях. По словам исполнителя, ради новой любви он сделал несколько пластических операций, чтобы выглядеть моложе на 20 лет. Киркоров также сообщил, что вспыхнувшие чувства вдохновляют его на создание новых песен.

Я никогда не думал, что когда-то вообще вступлю в отношения после своего десятилетнего брака. Мне казалось, это не про меня. Но тем не менее все произошло. Никогда не зарекайся. А тут уже где-то год! Для меня это просто космический срок, который длится какую-то нереальную бесконечность. Посмотрим, как будет дальше. На все Божий промысел, — заявил исполнитель.

Ранее 69-летняя певица Любовь Успенская призналась, что в 1994 году Киркоров сделал ей предложение. Исполнительница рассказала, что на тот момент была замужем и лишь посмеялась над происходящим. Через неделю после этого, по словам Успенской, Киркоров женился на певице Алле Пугачевой. Артистка также назвала Киркорова «фейком» и сообщила, что ей стыдно за него. По словам Успенской, Киркоров постоянно играет и врет.

Исполнительница также сообщила, что, по ее мнению, Киркоров ведет себя недостойно перед детьми, приходя на программы и «снимая штаны». Успенская подчеркнула, что никогда не помирится с коллегой, потому что он «перегибает палку» и провоцирует скандалы.