Киркоров рассказал, какой размер носит после похудения Киркоров заявил, что похудел с 56-го до 44-го размера одежды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рассказал на премьере фильма «Легенда о самбо», что сейчас занимается фитнесом и хочет освоить какой-нибудь новый вид спорта, передает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, после похудения ему пришлось сменить гардероб.

Вот, выгуливаю свой новый наряд. Размер поменьше, — 44. А было 56! — сказал Киркоров.

Король отечественной поп-эстрады признался, что до прошлого года «не знал», что такое спорт. Музыкант считает, что его отсутствие компенсировала активная творческая деятельность.

Спорт у меня был только на сцене: я занимался танцами, хореографией, — объяснил он.

На прошлой неделе Киркоров побывал на закрытой презентации нового альбома Люси Чеботиной «Первая леди», где похвастался своим телом, показав журналистам фотографию с обнаженным торсом. Певец в том числе продемонстрировал свою физическую форму, показав снимок представителю МИД России Марии Захаровой, также посетившей это мероприятие.

Увидев изображение на экране телефона, дипломат отвернулась и засмеялась. Захарова пошутила, что не может рассматривать такие «эротические фотографии». Киркоров сказал, что это «эксклюзив из Китая».