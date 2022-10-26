Появилось видео с места обысков в доме Ксении Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места обысков в загородном доме журналистки Ксении Собчак, их опубликовал Telegram-канал «112». Как пишет источник, внутри находятся следователи московской полиции. Предположительно, визит правоохранителей связан с деятельностью коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, ранее СМИ сообщали, что его обвиняют по делу о вымогательстве.

По информации «112», Тверской суд Москвы в скором времени изберет меру пресечения Суханову, а также экс-главреду «Татлера» Ариану Романовскому, который проходит с Сухановым по одному делу. Издание сообщает, что это связано с делом о вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Один из ранее задержанных фигурантов стал сотрудничать со следствием и давать показания. Так следователи и вышли на Романовского и Суханова, — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Varlamov News сообщил, что полиция задержала Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Тогда сообщалось, что мужчина может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве, а сама Собчак выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

Позднее Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора и его причину. Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране», добавив, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».