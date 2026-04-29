Россиян предупредили о мошенниках в период майских праздников

В праздничные дни злоумышленники обещают своим жертвам крупные скидки и проводят розыгрыши, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, мошенники также предлагают гражданам сделать пожертвование в фейковый благотворительный фонд.

Наиболее популярным приемом мошенников в период майских праздников может стать создание фейковых сайтов магазинов, лотерей и благотворительных акций, которые непросто отличить от настоящих. На этих платформах злоумышленники предлагают что-то купить с огромной скидкой или поучаствовать в розыгрыше крупных призов либо перейти по ссылке якобы от благотворительного фонда, которая может оказаться фишинговой, — предупредил Щербаченко.

Он отметил, что мошенники также будут активно предлагать акции и скидки на туры к майским праздникам. По словам доцента, ввод данных на поддельных страницах может привести к потере денег и доступа к личному кабинету на «Госуслугах», интернет-банкам и другим аккаунтам.

В этот период также будут активны мошенники под видом представителей ЖКХ, специалистов и доставщиков подарков, цветов или посылок, а также инвестиционных менеджеров. Не доверяйте доходности значительно выше ключевой ставки, а также не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных лиц. Не следует отвечать неизвестным людям, особенно если речь идет о финансах. Рекомендуется устанавливать качественный антивирус, а также скачивать приложения только из магазинов официальных источников, проверив их репутацию, — заключил Щербаченко.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб заявила, что телефонные мошенники теряют спокойствие, когда потенциальная жертва задает им много вопросов. По ее словам, злоумышленники обычно звонят, выдавая себя за представителей госорганов, и под разными предлогами просят сообщить коды из СМС.