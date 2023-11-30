Приговор, инфаркт, истощение: как сейчас живет актриса Наталья Дрожжина

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Актриса Наталья Дрожжина, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», последние несколько лет посвятила судебным разбирательствам. Как живет артистка после оглашения приговора?

Как сейчас живет Наталья Дрожжина

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам условного срока актрису Наталью Дрожжину и дал по пять лет реального срока ее мужу юристу Михаилу Цивину и нотариусу Дмитрию Бублию за хищение имущества семьи актера Алексея Баталова.

С момента вынесения приговора здоровье артистки сильно ухудшилось. В начале октября она перенесла инфаркт. По данным SHOT, у артистки парализовало лицо, она до сих пор с трудом говорит и ест. Сообщается, что Наталья Дрожжина похудела до 41 килограмма и регулярно жалуется на быструю утомляемость, головокружения и одышку.

В августе прошлого года Михаил Цивин сообщил, что его супруга серьезна больна, из-за чего не могла присутствовать на судебных заседаниях. Он не называл точный диагноз артистки, однако сообщил, в каком отделении больницы она проходила лечение.

«Ну если она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы, как вы думаете, какой у нее диагноз?» — сказал он журналистам после одного из заседаний суда.

Что известно о деле с мошенничеством

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного Баталова публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости артиста.

Как доказало следствие, Наталья Дрожжина вместе с супругом вошли в доверие к вдове Алексея Баталова и его младшей дочери Марии под предлогом оказания поддержки. На протяжении нескольких лет они помогали семье, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших — более 20 млн рублей.

В ходе следствия также было установлено, что знакомый Дрожжиной и Цивина юрист Дмитрий Бублий с нарушением нотариальных процедур оформил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к супругам перешли принадлежавшие Марии Баталовой квартира и нежилое помещение.

Помимо условного и уголовного наказания, суд постановил взыскать с троих фигурантов по 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда дочери Баталова и ее матери.

Чем известна Наталья Дрожжина

Наталья Дрожжина начала сниматься в кино в 1966 году будучи студенткой Московского театрального училища им. Б. Щукина. Она дебютировала на экране в эпизодической роли в фильме «Старшая сестра», но ее имени не указали даже в титрах.

Актриса проходила разные кастинги, но за всю свою карьеру не получила ни одной главной роли. Наиболее известными ее работами стали съемки в лентах «Семнадцать мгновений весны», «Поцелуй для Чаниты» и «Интердевочка». В 2010-м артистка участвовала в создании документальной картины «Лидия Смирнова. Женщина на все времена». Спустя год — в фильме «Хранимые судьбой», позднее появлялась в документальных проектах, посвященных легендарным актерам.

Наталья Дрожжина в разные годы преподавала в Университете культуры при Академии управления МВД России и была вице-президентом Гильдии актеров театра и кино России.

Что известно о личной жизни Натальи Дрожжиной

Актриса в 1983 году вышла замуж за Михаила Цивина. На всех светских мероприятиях, телевизионных программах и шоу они всегда появлялись вместе. Детей у пары нет. Дрожжина признавалась, что она счастлива в этом браке.

«Мы с Мишей вместе уже около 40 лет. Знаете, а я до сих пор люблю его, как в первый день. Он у меня золотой мужчина. Да, я не скрываю, у нас случаются какие-то ссоры, но это может произойти в любой семье, без этого совершенно никуда», — говорила она.

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