Лобода против Данилко: составлен список самых известных звездных конфликтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Telegram-канал «Неопра, блин!» рассказал, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате исполнительницу не позвали на мероприятие. Кто еще из звезд не хочет выступать на одной сцене и почему?

Что за скандал произошел между Данилко и Лободой

Андрей Данилко (Верка Сердючка) заявил, что не поедет на фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале в случае присутствия там украинской коллеги Светланы Лободы. Музыкант не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми. В результате Сердючка выступила на «Рандеву», а Лободу не пригласили.

Фестиваль проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле позвала украинских артистов, а также некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Сообщалось, что заработанные на мероприятии деньги пойдут в помощь Вооруженным силам Украины. Данилко исполнил песню с Евровидения, выкрикивая со сцены «Раша, гудбай». На мероприятии присутствовали Вера Брежнева, Макс Барских, Alekseev, Алла Пугачева и признанные Минюстом РФ иноагенты Мария Максакова, Максим Галкин и Андрей Макаревич. Гостями также стали бойцы ВСУ.

Кто еще из артистов не ладит друг с другом

Конфликт телеведущих Тины Канделаки и Ксении Собчак длится много лет. Звезды были подругами в середине 2000-х годов. Они вместе появлялись на светских мероприятиях и вели несколько программ. Но затем их пути разошлись. В интервью Надежде Стрелец Канделаки признавалась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что та общалась с ее мужчиной. А сама она оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит SMS по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспоминала Канделаки.

Собчак часто публикует в соцсетях снимки экс-подруги в различных нарядах и иронически комментирует ее образы. А Канделаки, когда журналист попала в скандал с обыскам, выложила фото ее израильского паспорта. Также она припомнила Собчак три ее цитаты, в которых та категорически отрицала наличие гражданства другой страны.

«Как всегда за словами — ложь и ничего более», — написала знаменитость.

Противостояние Аллы Пугачевой и Софии Ротару началось еще в 70-х годах. Исполнительницы дебютировали примерно в одно время, но сначала признание пришло к Ротару: ей дали звание заслуженной артистки еще в 1973 году, в то время как популярность Пугачевой начала расти после выхода песни «Арлекино» в 1975 году. В СМИ появилась информация о том, что украинская певица «увела» у коллеги роль в фильме Александра Стефановича «Душа». Позже сам режиссер прокомментировал эту новость и заявил, что речь шла о другом проекте, пишет The Voicemag.

«Почему-то укоренилось мнение, что в моем фильме „Душа“ изначально должна была сниматься Пугачева и, чтобы отомстить бывшей супруге, я заменил ее на Ротару. На самом деле с Пугачевой я начинал снимать совершенно другой фильм под названием „Рецитал“. Но в первый же съемочный день произошел грандиозный скандал. Пугачева начала хамить съемочной группе, набросилась на второго режиссера Валентину Ковалеву и разорвала на ней пальто. После этого вся группа отказалась с ней работать», — рассказывал Стефанович.

В 2012 году Пугачева вычеркнула Ротару из списка участников «Рождественских встреч». В ежегодном фестивале, организованном Примадонной, были только те артисты, с которыми она поддерживала хорошие отношения. При этом певицы не делали никаких компрометирующих заявлений против друг друга ни в соцсетях, ни в прессе.

Недавно в Сети разгорелся скандал между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. Телеведущая обвинила исполнительницу в срыве съемок ее YouTube-шоу «1-11». Галич назвала поведение артистки «свинством», заявив, что больше не намерена сотрудничать с ней. Позже Чеботина тоже вышла на связь, объяснив, что не посетила съемки из-за высокого давления и плохого самочувствия.

«Я предлагаю Люсе перестать хайповать на моем честном имени. И сосредоточиться на чем-то полезном. Например, посвятить всю свою энергию на написание новых песен. А то „Солнце Монако“ было так-то уже несколько лет назад. Нужен хотя бы еще один хит», — ответила Галич певице в соцсетях.

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