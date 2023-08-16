Названа пятерка лучших рок-музыкантов СССР и России Музкритик Бабичев назвал Цоя и Бутусова одними из лучших русских рок-музыкантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стена Виктора Цоя на Старом Арбате

Среди лучших рок-музыкантов СССР и России можно выделить Виктора Цоя и Вячеслава Бутусова, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Кроме них, он отметил Юрия Шевчука и его группу «ДДТ», коллектив «Короля и Шута», особенно Андрея Князева и Михаила Горшенева, а также Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Кроме Виктора Цоя, в топ-5 включил бы «Наутилус Помпилиус» и Бутусова, — сказал Бабичев.

Критик добавил, что основными его критериями отбора была не только музыка, но и главные исполнители, биография коллектива и отличия тех или иных групп от коллег по цеху. Он напомнил, что песни «Наутилуса Помпилиуса» стали известны благодаря фильму «Брат», молодой Шевчук из «ДДТ» часто взывал к массам и ездил в Чечню во время боевых действий, а Земфира — единственная из женщин-рокеров, которая давно на сцене.

Места в топ-5, по мнению Бабичева, заслуживают и солист рок-группы «Звери» Роман Билык и лидер команды «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Ранее Бабичев заявил, что причинами популярности творчества Виктора Цоя в настоящее время стали прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами. По мнению критика, песни Цоя — это композиции на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.

Он также отметил, что в то же время у Цоя есть хиты, которые популярны сейчас, но будут забыты на следующий день. Среди них Бабичев упомянул «Кукушку», которая стала снова популярной благодаря другим исполнителям. Через каверы и различные варианты исполнения, как считает Бабичев, у людей появляется желание послушать оригинальную версию и узнать подробнее о группе «Кино», в которой выступал Цой.