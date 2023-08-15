«Личность без срока давности»: критик объяснил, почему Цой еще популярен Музыкальный критик Бабичев: причины популярности Цоя — мелодии и вечные темы

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами, которые звучат в песнях Виктора Цоя, стали причинами популярности его творчества в настоящее время, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песни Цоя на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.

Вроде бы при прекрасных мелодиях, вечных темах это все слушалось легко и просто. <...> При этом это песни на все времена, компании и сейчас точно также собираются и точно также поют песни Цоя. Это история про культовую личность без срока давности, — сказал он.

Музыкальный критик отметил, что в то же время у Цоя есть хиты, которые популярны сейчас, но будут забыты на следующий день. Среди них он упомянул «Кукушку», которая стала снова популярной благодаря другим исполнителям. Через каверы, различные варианты исполнения, считает Бабичев, у людей появляется желание послушать оригинальную версию и узнать подробнее о группе «Кино», в которой выступал Цой.

Ранее Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя». На аверсе монеты изображен сам музыкант, основатель и лидер группы «Кино», с микрофоном и гитарой на фоне.