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23 июня 2026 в 05:00

Неизданная песня Цоя «Дети минут»: о чем, почему лидер «Кино» ее «прятал»

Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обнаруженную недавно неизданную песню Виктора Цоя «Дети минут» опубликовали. Что известно о композиции, почему музыкант «прятал» ее и не хотел исполнять на концертах?

Что известно о песне Цоя «Дети минут»

О находке песни Виктора Цоя сообщил архивист и коллекционер Сергей Чубраев несколько дней назад. По его словам, эту композицию знаменитый музыкант не планировал официально исполнять на концертах.

Чубраев рассказал, что в 2020 году изучал материалы о ленинградской рок-сцене и нашел текст песни, написанный рукой Цоя. Поиски записи привели исследователя к иностранным представителям музыкальной субкультуры 1980-х годов. В итоге Чубраев вышел на Сару Океррен, которая, по его словам, записала исполнение Цоя на плеер во время одной из вечеринок в Ленинграде в 1988 году.

Кассета с песней хранилась у нее в Швеции, пока Чубраев не получил ее и не смог оцифровать запись. Запись вошла в документальный фильм «Привет Карлу Густаву», премьера которого состоялась 21 июня — в день рождения Виктора Цоя.

Почему Цой не хотел публиковать песню и выступать с ней на концертах

«Дети минут» — это острая, ироничная картина, которая заставляет задуматься о том, куда идет общество и почему иногда люди поступают разрушительно.

В одной из своих программ музыкант и журналист Александр Липницкий, с архивами которого работал Чубраев, отметил, что Цой не хотел включать ее в альбом «Кино», так как она может «многих обидеть».

На кассете из коллекции Океррен Виктор Цой комментирует композицию: «В песне много цитат… Трудно понять очень, потому что это как полемика с другими группами… Очень много их строчек».

На этой же пленке записана и дискуссия с Георгием Гурьяновым. Он настаивает на выпуске песни, тогда как Цой сомневается.

Песня содержит множество пародийных отсылок на коллег по ленинградской рок-сцене, в том числе группы «Алиса» и «Телевизор». Цой переживал, что его друзья-музыканты могут обидеться. Поэтому он согласился лишь записать слова, а саму песню исполнял исключительно в узком кругу самых близких людей.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Он был не только лидером группы «Кино», но и художником, кочегаром в котельной «Камчатка» и актером. Среди его фильмов — «Игла» и «Асса». К некоторым картинам Цой написал саундтреки. Его песни стали неотъемлемой частью позднесоветской рок-культуры и до сих пор любимы многими.

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Виктор Цой
песни
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