Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин: причины смерти, последние дни

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет. Что известно о причинах смерти актера, чем он прославился?

Что известно о смерти Ножкина, последние дни

О смерти Михаила Ножкина сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«22 июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937–2026)», — говорится в сообщении на сайте Союза.

В пресс-службе отметили, что Ножкин был настоящим патриотом и гражданином. Там обратили внимание на то, что уход поэта совпал с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

О причинах смерти артиста пока не сообщалось. Ножкин последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла документальная картина «С мячом в Британию» с его участием. При этом он продолжал публиковать свои произведения и выступать на патриотических мероприятиях и торжествах. Помимо этого, он проводил творческие встречи и поэтические вечера, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Чем прославился Ножкин

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. После школы он стал строителем в техникуме Моссовета, где активно участвовал в самодеятельности.

В 1961 году Ножкин завершил обучение в Театральной студии эстрадных искусств при Московском театре эстрады. В кино снимается в 1967 года. Дебютировал в картине «На два часа раньше».

«Я пришел в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя. Ведь каждая роль — это еще одна жизнь, небольшая, но прожитая тобой», — вспоминал Ножкин.

Артист участвовал в таких проектах, как «Ошибка резидента», «У озера», «Судьба резидента», «Освобождение: Битва за Берлин», «Освобождение: Последний штурм», «Любовь и свобода», «Мальчишку звали капитаном», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Трагедия 2-го века».

Всего в его фильмографии 20 работ.

Ножкин не только играл в кино, но и писал сценарии. В 1982 году он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле».

Кроме того, Ножкин сочинял песни для фильмов, таких как «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол».

С 1995 года — член Союза писателей России. С 2015 года — почетный член Союза писателей ДНР.

«Литература для меня в принципе важнее, она на первом месте. Кино — очень интересно, но мои роли в нем, так или иначе, могли бы сыграть и другие люди. А вот то, что я делаю в поэзии и вообще в литературе, не может сделать никто. Это более индивидуально. К сожалению, я много потерял времени, работая в стол», — рассказывал Ножкин.

В 2020 года актер занял должность первого заместителя председателя правления Союза писателей России.

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