Звезда советских фильмов скончался на 90-м году жизни Умер актер фильмов «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента» Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России. Актер был известен по ролям в советских и российских фильмах.

Причины и обстоятельства смерти пока не уточняются. В ближайшее время будет объявлена дата и место прощания с артистом. На данный момент подробности не раскрываются.

Ножкин особенно известен широкому зрителю по фильмам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра». Он оставил значительный след в отечественном кинематографе. Его работы вошли в золотой фонд советского и российского кино. Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 88 лет. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным и близким известного педагога, подчеркнув, что память о замечательном человеке, который отдавал себя фигурному катанию, останется в сердцах. Кудрявцев воспитал ряд известных спортсменов, среди которых олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик.