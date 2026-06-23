Лучшие роли, смерть жены, письмо Путину: как жил и умер Михаил Ножкин

Союз кинематографистов России сообщил о смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Что известно о карьере актера, как сложилась его личная жизнь?

Чем известен Михаил Ножкин, когда умер

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. После школы учился в техникуме Моссовета на строителя и активно участвовал в самодеятельности. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств при Московском театре эстрады. Сниматься в кино начал в 1967 году, дебютировав в фильме «На два часа раньше».

«Я пришел в кино в 1967 году уже очень известным человеком, прежде всего как эстрадный драматург и поэт. Поэтому у меня была возможность выбирать роли. На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя. Ведь каждая роль — это еще одна жизнь, небольшая, но прожитая тобой», — вспоминал Ножкин.

Артист также снимался в таких фильмах, как «Ошибка резидента», «У озера», «Судьба резидента», «Освобождение: Битва за Берлин», «Освобождение: Последний штурм», «Любовь и свобода», «Мальчишку звали капитаном», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Трагедия 2-го века».

Всего в его фильмографии 20 работ.

Ножкин не только играл в кино, но и писал сценарии. В 1982 году он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле». Кроме того, актер сочинял песни для фильмов, таких как «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол».

С 1995 года он являлся членом Союза писателей России. С 2015 года — почетным членом Союза писателей ДНР.

«Литература для меня в принципе важнее, она на первом месте. Кино — очень интересно, но мои роли в нем, так или иначе, могли бы сыграть и другие люди. А вот то, что я делаю в поэзии и вообще в литературе, не может сделать никто. Это более индивидуально. К сожалению, я много потерял времени, работая в стол», — рассказывал Ножкин.

В 2020 году актер занял должность первого заместителя председателя правления Союза писателей России.

О смерти Михаила Ножкина рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России вечером 22 июня. Там отметили, что актер был настоящим патриотом и гражданином. Там обратили внимание на то, что уход поэта совпал с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

О причинах смерти артиста пока не сообщалось. Ножкин последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла документальная картина «С мячом в Британию» с его участием. При этом он продолжал публиковать свои произведения и выступать на патриотических мероприятиях и торжествах. Помимо этого, он проводил творческие встречи и поэтические вечера, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Как сложилась личная жизнь Михаила Ножкина

Михаил Ножкин был женат на Ларисе Голубиной, которая была старше его на 17 лет. Она занимала должность завлита в Театре эстрады.

«Мы прожили с Ларисой без трех месяцев 45 лет. Для нашего мира актерского, литературного, где по пять — десять раз женятся-разводятся, это удивительно. Она действительно была светлым человеком от рождения. Бывает с божьей искрой человек, вот она была такой, как-то светилась изнутри. Я звал ее „Ваша светлость“. Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого — неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съемками. У меня есть стихотворение, ей посвященное. Называется „Берегиня“. Вот она была моей Берегиней», — говорил Ножкин.

В 2004 году Голубина скончалась. Супруги не имели общих детей, однако Ножкин воспитал сына супруги Дмитрия. Молодой человек ушел из жизни через два года после своей матери.

У Ножкина также есть внебрачный сын Михаил от актрисы Валентины Колосовой. Голубина об этом не знала.

«Мама мне подробностей отношений с отцом никогда не рассказывала. Но то, что именно Ножкин мой папа, сколько себя помню, знал. Он постоянно находился на расстоянии вытянутой руки. Старался помочь», — рассказывал Михаил.

Что известно о политической позиции Михаила Ножкина

В 2022 году Михаил Ножкин и другие деятели культуры выразили свою поддержку спецоперации в письме президенту Владимиру Путину. Они подчеркнули, что «нацисты вершили страшные преступления на протяжении восьми лет».

«Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала. Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке спецоперации и позиции президента нашей страны. Да укрепит Вас Господь и да сохранит братский народ Малой Руси», — говорилось в тексте письма.

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