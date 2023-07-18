Выпущена монета с Виктором Цоем Центробанк выпустил серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля

Фото: Центробанк России

Серебряная монета номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя» выпущена в обращение Банком России. На аверсе монеты изображен сам музыкант, основатель и лидер группы «Кино», с микрофоном и гитарой на фоне.

Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки, — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, Цоя в сообщении описывают как кумира своeго времени, песни которого стали символом эпохи перестройки и остаютcя популярными до сих пор. Также в ЦБ напомнили, что музыкант известeн работами в кино — в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а поcле главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года.

Ранее экономист Владимир Григорьев, комментируя новость о выпуске Центробанком коллекционных монет, заявил стоимость инвестиционных монет со временем растет, поэтому спустя один-два года их можно с огромной долей вероятности продать значительно дороже. Их стоимость со временем может в несколько раз превысить изначальную, рассказал эксперт. При этом он отметил, что в обычной жизни пользы от таких денег немного.