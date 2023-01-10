Экономист назвал способ заработать на инвестиционных монетах Экономист Григорьев: инвестиционные монеты можно дорого продать в будущем

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Серебряные монеты номиналом 2 рубля. Писатель В. В. Бианки, к 125-летию со дня рождения

Стоимость инвестиционных монет со временем растет, поэтому спустя один-два года их можно с огромной долей вероятности продать значительно дороже, рассказал Lenta.ru экономист Владимир Григорьев, комментируя новость о выпуске Центробанком коллекционных монет. Их стоимость со временем может в несколько раз превысить изначальную, рассказал эксперт. При этом он отметил, что в обычной жизни пользы от таких денег немного.

Если у обывателя есть свободные деньги и он решил их вложить в коллекционные монеты, он с 99-процентой вероятностью через какое-то количество времени продаст их дороже, чем купил, если человек об этом не забудет, если он этим займется, — уточнил Григорьев.

Экономист отметил, что приобрести инвестиционные монеты можно в кассах крупнейших банков. В будущем их можно будет купить на вторичном рынке у коллекционеров. Эксперт пояснил, что инвестиционные монеты представляют интерес для коллекционеров-нумизматов, однако приобретать их могут и обыватели.

Экономист Тимур Аитов ранее рассказал, что создание единой интеграционной платформы для трансграничных расчетов цифровыми рублями может стать началом построения альтернативной технологической инфраструктуры в области финансов. По его словам, это приведет к разрушению технологической монополии западных стран в этой области. При этом эксперт отметил, что на данный момент проблемы трансграничного взаимодействия определяются именно геополитической повесткой, а не платежными технологиями.