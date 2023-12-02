«Ника», слухи о болезни, критика артистов: где сейчас Александр Ширвиндт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, известный по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев» и «Вокзал для двоих», несколько лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Александр Ширвиндт

Ширвиндт с 2021 года занимает должность президента Московского академического театра сатиры. До этого он на протяжении 20 лет был художественным руководителем культурного учреждения, а с 1970 года служил там как актер.

Последние годы артист редко выходит на сцену театра, однако летом был задействован в спектакле «Где мы?!». Также Александр Ширвиндт появляется на творческих вечерах в российских театрах. В октябре он посетил Русскую антрепризу имени Андрея Миронова.

Российская Академия киноискусства в июне вручила премию «Ника» Александру Ширвиндту «за честь и достоинство». Президент академии Андрей Кончаловский при награждении заявил, что испытывает чувство зависти.

«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — отметил Кончаловский.

Что известно о проблемах со здоровьем у Ширвиндта

Летом 2022 года врачи диагностировали у Александра Ширвиндта стенокардию. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Последний раз Александр Ширвиндт появился на публике в сентябре текущего года на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист еле передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем.

«Хорошо себя чувствует», — сказала NEWS.ru представитель Ширвиндта.

19 июля режиссер отметил свое 89-летие. Александр Ширвиндт признался, что планирует стать долгожителем.

«117 лет! Это у меня запланировано, и ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут, и ты имей в виду, рассчитывай деньги», — сказал Ширвиндт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт

Как Александр Ширвиндт относится к уехавшим артистам

В апреле 2022 года в Сети распространилось высказывание Александра Ширвиндта по поводу отъезда из страны лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иновгентов). В нем режиссер всех уехавших коллег назвал «дерьмом».

Позднее артист назвал «фальшивкой» это заявление. Он обратил внимание, что не использует в своем лексиконе жаргон и оскорбительные слова.

«Единственное, что тут может совпасть с моими словами, так это выражение относительно патриотизма: „Патриотизм не только березки“. <...> Значит, где-то существуют какие-то конторы, которые сидят и выдумывают подобные мерзости. И все это на фоне нынешних трудностей, когда вообще-то надо объединяться, а не разъединяться. Надо не искать врагов, а искать возможные компромиссы», — уточнил Ширвиндт MK.RU.

По словам артиста, сегодня перестраиваются многие сферы — меняются люди, ситуации, эпоха в целом. Александр Ширвиндт отмечает, что за свою долгую жизнь он не первый раз становится свидетелем перемен.

«Будем ждать, надеяться. Главное — надо что-то для этого делать, а не только ныть, охать и закрывать глаза или, наоборот, материться. Надо что-то делать», — заметил артист.

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