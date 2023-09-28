Ширвиндт, Яковлева, Мохов: в Театре Сатиры состоялся сбор труппы На сцене поставят пять премьерных спектаклей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт

Актеры собрались на открытии сезона в Театре Сатиры. D 2023-2024-м на сцене поставят пять премьерных спектаклей. Художественный руководитель театра Сергей Газаров рассказал, что первым станет комедия «Иван Васильевич» по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

На открытии сезона присутствовал Александр Ширвиндт. 89-летний актер и режиссер посвятил много лет этому театру. На недавней пресс-конференции он высказался, что помогает им развиваться.

«Очень важна преемственность поколений, которая есть в нашем театре. Это помогает ему расти и двигаться дальше. Наша основная задача в преддверии столетнего юбилея: все население моей малой родины — Театра сатиры — должно помогать друг другу!» — отметил Александр Ширвиндт.

На сборе труппы также присутствовали Алена Яковлева, Александр Мохов, Юрий Васильев и многие другие. Снимки из Театра Сатиры — в фотогалерее NEWS.ru.