Стало известно о состоянии здоровья Александра Ширвиндта Помощница рассказала, что 89-летний Ширвиндт хорошо себя чувствует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт чувствует себя хорошо, рассказала NEWS.ru помощница актера после пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры и анонсированию программы нового театрального сезона. При этом кинодеятель еле двигался во время мероприятия.

Хорошо себя чувствует, — сказала помощница.

В прошлом году у Ширвиндта диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Ранее стало известно, что самочувствие российского композитора Игоря Николаева, перенесшего 19 сентября операцию на сердце, улучшается. Друзья артиста рассказали, что 63-летний музыкант переведен из реанимации в стационар, он пришел в себя и уже шутит.

Николаева перевели в стационар из реанимации, где ему провели операцию на сердце. Врачи оценивают состояние артиста как среднее, угрозы его жизни нет. О том, что композитор попал в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября.