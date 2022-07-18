Александра Ширвиндта экстренно госпитализировали под Москвой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Ширвиндт

Актер и режиссер Александр Ширвиндт был экстренно доставлен в больницу с приступом стенокардии. Как сообщает Mash, артисту стало плохо в загородном доме в Подмосковье, в котором он планировал справить день рождения. 19 июля ему должно исполниться 88 лет.

Врачи скорой помощи застали его задыхающимся. У Александра Анатольевича диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. После оказания первой помощи артиста передали коллегам, чтобы доставить в Москву, — говорится в сообщении.

В конце 2020 года Ширвиндт и его супруга были госпитализированы в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние актера оценивалось как тяжелое, у него наблюдалась дыхательная недостаточность.

Ранее Ширвиндт заявил, что считает себя «пожизненным трудоголиком». Он также пожаловался, что сидит без дела в то время, когда надо работать. Вместе с этим артист признался, что совершенно не умеет отдыхать. По словам актера, периодически он сидит без дела, однако после необходимо искать, чем бы полезным себя занять.