Ширвиндт и его жена госпитализированы с диагнозом COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3a8cb80-2ee4-11eb-8dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист Александр Ширвиндт и его супруга в ночь на 25 ноября были госпитализированы в тяжёлом состоянии с вирусной пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщает Пятый канал, по предварительной информации, состояние актёра оценивается как тяжёлое, у него наблюдается дыхательная недостаточность.

Отмечается, что у него подтверждён диагноз COVID-19. В ближайшее время Ширвиндт будет находиться под наблюдением медиков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее из-за осложнений на фоне заражения COVID-19 в Москве был госпитализирован российский продюсер Виктор Дробыш. Перед этим в больницу с COVID-19 попал худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

27 октября в больницу с коронавирусом был доставлен 84-летний режиссёр роман Виктюк, который позже скончался.