Ширвиндт и его жена госпитализированы с диагнозом COVID-19

Народный артист Александр Ширвиндт и его супруга в ночь на 25 ноября были госпитализированы в тяжёлом состоянии с вирусной пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19.
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Отмечается, что у него подтверждён диагноз COVID-19. В ближайшее время Ширвиндт будет находиться под наблюдением медиков.
Как сообщал NEWS.ru, ранее из-за осложнений на фоне заражения COVID-19 в Москве был госпитализирован российский продюсер Виктор Дробыш. Перед этим в больницу с COVID-19 попал худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
27 октября в больницу с коронавирусом был доставлен 84-летний режиссёр роман Виктюк, который позже скончался.