Худрук цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Москве

https://static.news.ru/photo/86132966-2858-11eb-a78e-fa163e074e61_660.jpg Аскольд Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве. На данный момент известно, что артисту стало плохо около 22:00.

Причина госпитализации неизвестна, о ней сообщает ТАСС со ссылкой на собственного собеседника. Аскольд Запашный занимает пост худрука с 2012 года, он артист цирка в четвёртом поколении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, ведь сразу встанет вопрос о снижении заработной платы его сотрудникам, считает гендиректор цирка Эдгард Запашный. Ранее власти Москвы сообщили, что новые ограничения из-за коронавируса будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.