Худрук цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Москве

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве. На данный момент известно, что артисту стало плохо около 22:00.
Причина госпитализации неизвестна, о ней
Ранее NEWS.ru сообщал, что заполняемость зрительного зала на 25% будет губительной для Большого Московского цирка, ведь сразу встанет вопрос о снижении заработной платы его сотрудникам, считает гендиректор цирка Эдгард Запашный. Ранее власти Москвы сообщили, что новые ограничения из-за коронавируса будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.