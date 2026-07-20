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20 июля 2026 в 10:46

Стрельба во дворе закончилась госпитализацией двух человек

Мужчина открыл огонь из травмата в Петербурге и ранил двух человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчину с травматическим пистолетом задержали после стрельбы во дворе дома в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в мессенджере МАКС. В результате конфликта пострадали два человека.

Очевидец сообщил полиции о драке и выстрелах у дома 137/2 на проспекте Народного Ополчения. Прибывшие сотрудники задержали 46-летнего мужчину и изъяли у него оружие. В полиции уточнили, что во время ссоры задержанный несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Пострадавших доставили в больницу, один находится в состоянии средней тяжести, второй — в тяжелом.

В отношении мужчины составили административный протокол. Его поместили в помещение для задержанных до решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что возле ресторана «Магадан» в центре Ростова-на-Дону произошел конфликт, который закончился стрельбой. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Во время ссоры один из участников применил травматическое оружие.

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госпитализации
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