Умер режиссёр Роман Виктюк

https://static.news.ru/photo/ff820f2e-28df-11eb-9b5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России и режиссёр Роман Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет, рассказал представитель дирекции его театра.

Роман Григорьевич скончался в больнице, — сказал он журналисту ТАСС.

По его словам, смерть наступила 17 ноября. Эту информацию подтвердила радиостанции «Говорит Москва» помощница Виктюка.

27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в Студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка.

Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.

14 ноября, как писал NEWS.ru, от остановки сердца скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.