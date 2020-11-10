СМИ: Дробыша госпитализировали с коронавирусом

Российского продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне заражения COVID-19.
Отмечается, что у него развилась пневмония на фоне заражения коронавирусом. Продюсер находится в состоянии средней тяжести,
Врачи приняли решение перевести Дробыша на стационарное лечение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения здоровья композитора.
Виктор Дробыш — заслуженный артист России, композитор и музыкальный продюсер. Он сотрудничает с такими представителями российского шоу-бизнеса, как Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Николай Носков, Настя Самбурская, «Бурановские бабушки» и др. В сентябре 2017 года стал продюсером проекта «Новая Фабрика Звёзд».
Ранее NEWS.ru писал о том, что по подсчётам СМИ, за время пандемии коронавируса продюсер Виктор Дробыш, сокрушавшийся о бедственном положении артистов из-за коронавируса, заработал миллионы рублей.