СМИ узнали о миллионных заработках «обедневшего» композитора Дробыша

https://static.news.ru/photo/dc2fdb46-09f4-11eb-9c55-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Дробыш, сокрушавшийся о бедственном положении артистов во время пандемии, заработал за это время миллионы рублей. У композитора есть свой бизнес, на его имя зарегистрированы десять организаций.

Одну из фирм — «3Д Мьюзик Стар» Дробыш — сейчас ликвидирует, так как она в прошлом году вообще не принесла никакой выручки. Девять других зарабатывают в самых разных областях: на радио, в искусстве, в финансово-промышленной сфере, пишет KP.RU.

Самое успешное детище Дробыша — Первое музыкальное издательство, которым он руководит вместе с Константином Меладзе. В прошлом году оно принесло композитору 177 млн рублей.

Тему о бедственном положении артистов во время пандемии первым поднял продюсер Иосиф Пригожин. Дробыш поддержал его, только недавно заявив, что всем артистам грозит финансовый крах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также композитор отметил, что не получал никакой поддержки от государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Олег Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссёров, технический персонал.