Александр Ширвиндт признал себя «пожизненным трудоголиком»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Актер Александр Ширвиндт в разговоре с KP.RU заявил, что считает себя «пожизненным трудоголиком». Он также пожаловался в разговоре с корреспондентом издания, что сидит без дела в то время, когда надо работать.

К сожалению, это пожизненно. Вот сейчас я сижу, а нужно трудиться, понимаешь, — посетовал Ширвиндт.

Вместе с этим артист признался, что совершенно не умеет отдыхать. По словам актера, периодически он сидит без дела, однако после необходимо искать, чем бы полезным себя занять.

Ну чуть-чуть посидел, потом придумай, как трудиться. Я не умею отдыхать совершенно. Трудоголизм, знаешь, такой, что просто руки опускаются с ним бороться, — высказался Ширвиндт.

Он также посоветовал россиянам «меньше жрать и меньше спать», чтобы повысить свою эффективность.

Ранее психолог Инна Паустовская заявила, что трудоголизм является одним из проявлений созависимости, когда человек пытается скрыть с помощью работы нежелание оказаться наедине с чем-либо. Чтобы разобраться в этой проблеме, эксперт порекомендовала в первую очередь понять свои ощущения.