Жизнь в США, мысли о конце СВО, Высоцкая: куда пропал Андрей Кончаловский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кончаловский

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Кончаловский

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Кончаловской. Его младший брат — актер и режиссер Никита Михалков.

Кончаловский решил делать творческую карьеру под фамилией матери. Некоторое время он носил двойную фамилию — Михалков-Кончаловский — и называл себя Андрон (такое прозвище в детстве дал ему дедушка), затем вернулся к имени Андрей и отказался от двойной фамилии.

В детстве он учился в музыкальной школе, затем — в училище при Московской консерватории по классу фортепиано, после которого поступил в саму консерваторию, но не окончил ее. Бросив занятия музыкой, Кончаловский поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в 1964 году получил диплом.

Дебютной полнометражной работой Кончаловского в качестве режиссера стал фильм «Первый учитель». Известность на родине ему принесли вышедшие в 60–70-х годах «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада».

В 1980 году артист уехал жить и работать в США. За следующие 10 лет он снял в Голливуде семь фильмов, самый известный из которых — комедийный боевик «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом.

В начале 90-х режиссер вернулся на родину и работал как над российскими, так и международными проектами. Его мини-сериал 1997 года «Одиссея» получил в США премию «Эмми».

В режиссерской фильмографии Кончаловского больше 30 фильмов и сериалов. Одна из последних успешных работ режиссера — фильм «Дорогие товарищи!», получивший в 2020 году специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и ряд других наград.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Кончаловский

Что известно о личной жизни Кончаловского

Андрей Кончаловский был женат пять раз. Его первой избранницей стала балерина Ирина Кандат, брак продлился два года.

Второй супругой была актриса Наталия Аринбасарова, она родила режиссеру сына Егора. От третьего брака с француженкой Вивиан Годе у Кончаловского есть дочь Александра.

От четвертой жены, теледиктора Ирины Мартыновой, у него есть две дочери — Наталья и Елена. С 1998 года Кончаловский женат на актрисе Юлии Высоцкой, которая моложе его на 36 лет. У пары двое детей — дочь Мария и сын Петр.

«Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают, пережили, испытали больше. Я хотела быть с теми, кто круче меня», — говорила Высоцкая.

Помимо этого, у деятеля искусства есть внебрачная дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки. Она родилась в 1980 году.

Что Кончаловский говорил про спецоперацию

Андрей Кончаловский поддерживает спецоперацию и действия российских властей. Недавно режиссер заявил, что Украина никогда не сможет жить без РФ. По его мнению, СВО закончится тем, что предопределено историей.

«Украина всегда была и будет с Россией. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы — один народ», — сказал Кончаловский «Царьграду».

Чем Кончаловский занимается сейчас

85-летний Андрей Кончаловский сейчас занят съемками многосерийного фильма «Хроники русской революции».

«Работа уже началась. Она длительна. Надо найти актеров, я сейчас народный кастинг делаю, чтобы найти правильные лица, правильные характеры. Поэтому работа идет», — говорил он ТАСС в прошлом году.

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