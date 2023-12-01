Четыре брака, измены, осуждение Шевчука: как сейчас живет Николай Фоменко

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Николай Фоменко

Заслуженный артист России Николай Фоменко в последнее время редко появляется на экранах. Чем он сейчас занимается, как живет?

Что известно о личной жизни Фоменко

Николай Фоменко был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Рэмой Лебедевой у него родилась дочь Екатерина.

Пара рассталась спустя пять лет совместной жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у артиста и танцовщицы не было общих детей, однако в 2021 выяснилось, что когда-то на свет появилась Дарина Одинцова, их дочь. Она стала актрисой, с отцом не общается.

Третьей женой Фоменко была актриса Мария Голубкина. У пары родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время знаменитости не оглашали причину развода, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит и вряд ли он сейчас изменился», — сказала она в программе «Судьба человека».

В марте этого года Голубкина заявила, что по отношению к бывшему супругу у нее осталось много претензий.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — призналась актриса в интервью Валерии Гай Германике.

Вскоре после третьего развода Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталье Кутобаевой. В 2009 году у пары родился сын Василий.

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва» Николай Фоменко

Почему Фоменко высказался против Шевчука

В прошлом году полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука после концерта в Уфе, который прошел 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте музыкант рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясен увиденной «бойней». Так же он критически высказался относительно спецоперации.

Тогда Юрий Фоменко напомнил, что Шевчук всегда считался патриотом России. По его мнению, люди не должны менять свою точку зрения под сложившуюся ситуацию.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это все не одобряю», — комментировал актер.

Чем сейчас занимается Фоменко

Николай Фоменко продолжает свою творческую деятельность. Его можно будет увидеть в комедии «И снова с наступающим!» 9 декабря и 28 января в Москве, 29 и 30 декабря — в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в этом году вышли проекты «СуперИвановы», «Джонни» и «Беспринципные в деревне» с его участием.

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