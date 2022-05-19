На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российских ВС

Юрий Шевчук / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На российского исполнителя и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч.1 ст.20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе 18 мая, об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По данной статье физическому лицу может грозить штраф до 50 тыс. рублей, юридическому — до 500 тыс. рублей.

Лидер ДДТ высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа-арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.

Ранее Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Этот знак используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Перенести концерт Шевчука на другую площадку не удалось.

Также музыкант рассказал, что российским артистам, критикующим проведение спецоперации РФ на Украине, следует отказаться от государственных наград.