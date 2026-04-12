12 апреля 2026 в 09:25

Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг»

«Газета.ру»: 75 лет назад МиГ-15 нанесли критический урон ВВС США

МиГ‑15 МиГ‑15 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
12 апреля 1951 года вошло в историю ВВС США как «черный четверг», пишет «Газета.ру». Авторы публикации напомнили, что в этот день советские истребители МиГ‑15 нанесли серьезный урон группе американских бомбардировщиков B‑29 над Кореей.

Повреждения затронули порядка четверти самолетов, что резко обострило положение американской дальней авиации над театром военных действий, при этом дав СССР весомо изменить ход всего конфликта. Авторы материала напомнили, что события тех лет стали неожиданным вызовом для демобилизованных после Второй мировой войны армии и ВВС США.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат. По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории, передает корреспондент NEWS.ru.

До этого Федеральная служба безопасности России опубликовала новые архивные материалы к 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного военного контрразведчика Александра Вадиса. В публикациях подчеркивается, что он отличался принципиальностью, построил карьеру в непростое для страны время.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
