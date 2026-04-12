Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг» «Газета.ру»: 75 лет назад МиГ-15 нанесли критический урон ВВС США

12 апреля 1951 года вошло в историю ВВС США как «черный четверг», пишет «Газета.ру». Авторы публикации напомнили, что в этот день советские истребители МиГ‑15 нанесли серьезный урон группе американских бомбардировщиков B‑29 над Кореей.

Повреждения затронули порядка четверти самолетов, что резко обострило положение американской дальней авиации над театром военных действий, при этом дав СССР весомо изменить ход всего конфликта. Авторы материала напомнили, что события тех лет стали неожиданным вызовом для демобилизованных после Второй мировой войны армии и ВВС США.

