Был патриотом: Фоменко отреагировал на слова Шевчука о России Фоменко отреагировал на слова Шевчука о России: «Не гоже менять точку зрения»

Николай Фоменко / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

Советский и российский актёр Николай Фоменко, комментируя заявление Юрия Шевчука о спецоперации, напомнил, что исполнитель всегда был патриотом России. По его словам, люди не должны менять свою точку зрения под сложившуюся ситуацию. На лидера группы «ДДТ» составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе 18 мая.

Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живёшь, то не гоже менять точку зрения, сегодня хорошо — я тут, завтра плохо я ещё в какую-то другую сторону начну смотреть, в общем я это всё не одобряю, — отметил Фоменко.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить «охоту на ведьм» после скандала с Юрием Шевчуком. Он подчеркнул, что у каждого артиста есть своя точка зрения, каждый имеет на это право.