«В Москве невозможно находиться»: как сейчас живет актер Роман Мадянов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов за годы своей карьеры сыграл около 30 ролей в театре и снялся в более 100 советских и российских фильмах. Чем сейчас он занимается, как помогает жителям Донбасса?

Чем сейчас занимается Роман Мадянов

Артист в феврале уволился из Театра Маяковского после 20 лет работы. Актер заявил, что не хочет оставаться в труппе и ждать, «когда можно будет отправить документы на получение звания». Сейчас Мадянов выходит на сцену в качестве приглашенного актера и гастролирует по России с постановкой «Счастье у каждого свое».

После ухода из театра Роман Мадянов продолжил сниматься в кино. В ноябре состоялась премьера фильма «По щучьему велению», где актер сыграл Батюшку-Царя, а накануне прошла презентация 11-го сезона сериала «Склифосовский», в котором он исполнил роль нового главврача Игоря Полонского.

В 2023 году с артистом также вышли фильм Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война» и сериалы «Шаляпин» и «Наследство».

Что говорил Роман Мадянов об СВО

Роман Мадянов после начала спецоперации сообщил, что его семья отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. По словам артиста, он также готов выступить в составе агитбригад в зоне СВО.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — сказал он aif.ru.

Мадянов признался, что не может понять и принять отъезд из страны российских артистов. Он называет их предателями своих дедов и считает, что в России уехавших знаменитостей никогда не простят.

«Я просто сожалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим теперь жить. И как они с этим будут жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя», — заявил актер.

Артист также раскритиковал коллег из Латвии, Эстонии и Литвы за негативные комментарии о Советском Союзе. Он напомнил, что они обязаны своей известностью советскому народу.

Роман Мадянов остается в России и не планирует отправляться за границу. Артист несколько лет назад переехал из столицы на дачу в Подмосковье.

«Свежий воздух, все мои домашние животные тоже здесь. Переехал, потому что в Москве невозможно находиться, я просто заболеваю в этих бетонных коробках. Когда-то я, конечно, жил в Москве — в Новогиреево. Хороший угол, инфраструктура и Кусково рядом», — рассказал он.

Фото: Natalya Loginova/Global Loo Press Роман Мадянов

Чем известен Роман Мадянов

Роман Мадянов начал активно сниматься в кино в 1989 году после того, как режиссер Леонид Гайдай пригласил его на роль бандита-кооператора Виктора в комедию «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». С начала двухтысячных годов актер часто появлялся в телесериалах. Он играл в картинах «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Участок», «Дети Арбата» и «Солдаты».

Одной из знаковых стала для артиста роль майора НКВД Харченко в военной драме Николая Досталя «Штрафбат», за которую он получил приз на фестивале «Созвездие». В 2007 году Роман Мадянов также был признан лучшим актером на кинофестивале «Золотой орел» за роль декана в драме Никиты Михалкова «12».

Также Мадянов четыре раза получал премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

Артист признавался, что, несмотря на обширный список ролей, он не берется за «неталантливо написанные» проекты и не играет героев, которые используют ненормативную лексику.

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