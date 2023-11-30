Дом в Сочи, инсульт, перелом стопы: куда пропала актриса Елена Проклова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Елена Проклова

Актриса Елена Проклова прославилась после выхода на экран советского фильма «Единственная...». В последние годы артистка оставила кинокарьеру и выступает только на сцене театра. Что известно о ее жизни?

Чем сейчас занимается Елена Проклова, где живет

Актриса Елена Проклова последние три года не снимается в кино, однако до сих пор задействована в спектаклях. Она гастролирует по России и Белоруссии с постановкой «Невеста напрокат» и драмами «Раскольникоff» и «Семейный шкаф и его обитатели».

Также актриса регулярно посещает телевизионные программы, где делится своим опытом и воспоминаниями о коллегах. В свободное время артистка увлекается написанием картин.

Елена Проклова последний год живет в Сочи, где у нее построен дом в Хостинском районе. Также у артистки есть особняк в подмосковном Жостове, где она останавливается, когда прилетает на съемки в Москву, там же проживает ее бывший супруг Андрей Тришин.

«Ему там нравится — пусть живет. У нас с Андреем очень хорошие человеческие отношения, хотя мы в разводе. Просто дом в Жостове строился для большой семьи: моих дочерей, внуков... Но этого не получилось», — рассказала она KP.RU.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Елена Проклова

Как Елена Проклова отзывается об СВО

Елена Проклова поддерживает Россию и заявила, что не покинет родину даже в случае, если у нее появятся «какие-то претензии».

«Я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль», — отметила актриса.

Елена Проклова также поддержала инициативу о лишении государственных наград уехавших из России артистов. По ее мнению, страна дает актерам и певцам многое и не должна их поддерживать «в момент предательства».

За поддержку спецоперации Елена Проклова внесена в санкционный список Украины.

Что известно о проблемах со здоровьем у Прокловой

Елена Проклова в 2022 году перенесла инсульт. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением и была определена в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. Спустя пару недель ее выписали из клиники.

«Врачи сказали, что первой причиной стала густая кровь. Плюс сильное переутомление, график слишком загруженный для моего возраста, это ненормально. И, конечно, погодные катаклизмы», — поделилась она в программе «Пусть говорят».

В январе 2023 года Проклова получила травму в Крыму на репетиции спектакля «Розыгрыш». Медики установили, что у артистки перелом стопы со смещением. В гипсе и на инвалидной коляске она отыграла еще пять спектаклей, после чего перенесла операцию в Боткинской больнице.

Что известно о личной жизни Елены Прокловой

Елена Проклова была замужем трижды. Первый брак с режиссером Владимиром Мельник-Карамовым продлился с 1971 по 1975 годы. В этом союзе актриса родила дочь Арину. Вторым супругом артистка стал врач Александр Дерябин, они развелись в 1985 году.

С третьим мужем бизнесменом Андреем Тришиным Елена Проклова состояла в браке на протяжении 30 лет и родила дочь Полину. По признанию артистки, в четвертый раз она замуж не собирается.

«Трех браков мне вполне хватило. Не думаю, что где-то есть человек, которому я могу что-то дать, а он, в свою очередь, может что-то дать мне. На любые чувства надо отвечать. Без этого какой смысл выходить замуж?» — объяснила Проклова.

Артистка также призналась, что у нее в разное время были романы с партнерами по кинофильмам — Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым. В разных интервью она также говорила об особой связи с режиссером Олегом Табаковым.

«Не могу назвать это настоящим романом. Но это была большая взаимная влюбленность. Тогда я была совсем юная, мне было 16 лет, и Табаков обратил на меня внимание. Я совершенно искренне влюбилась», — говорила она.

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