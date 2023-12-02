Мобилизация, смерть родных на Украине: как сейчас живет Александр Маршал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Маршал

Заслуженный артист России, рок-исполнитель Александр Маршал перестал гастролировать с сольными концертами по РФ. Чем сейчас занимается артист, как помогает участникам спецоперации?

Чем сейчас занимается Александр Маршал

Александр Маршал принял участие в шоу «Фантастика. Следующий уровень». Ему пришлось покинуть проект в конце ноября, получив «красную» карточку от членов жюри. На сцене он скрывался за аватаром Михалыча.

Артист перестал гастролировать с сольными концертами по России, однако регулярно ездит в зону спецоперации, где выступает перед участниками СВО. Сейчас он пишет песни исключительно на военную тематику.

«Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой, — мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», — сказал артист в YouTube-шоу «Эмппатия Манучи».

Также Маршал помогает местным жителям Донбасса и участникам спецоперации, в частности, приобрел для российских военных автобус для перевозки вещей.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Александр Маршал

Что говорит Маршал про Украину и СВО

Маршал в передаче «Жизнь и судьба» пожаловался, что ему не дали похоронить скончавшихся на Украине мать и сестру из-за запрета на въезд в страну. Артисту также пришлось просить об эксгумации отца, который умер в 2001 году. Певец считает личными врагами тех, кто не пустил его проститься с родственниками.

«Я сказал: «Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю», — отметил он.

Александр Маршал выступает с концертами в Донбассе с 2014 года, а после начала СВО поддержал ее. Артист уверяет, что он знает много историй, которые происходили до начала СВО.

«Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились», — отметил музыкант.

Певец сообщил, что в спецоперации участвует его племянник. Сам артист также пытался мобилизоваться, однако его не взяли из-за возраста. В июне 2023 года Маршал поддержал и присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО.

За поддержку спецоперации Александр Маршал был внесен в санкционные списки Украины, Канады и Латвии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Маршал

Что известно о жизни Маршала в США

Александр Маршал переехал в США в 1987 году вместе с группой «Парк Горького». По словам артиста, на тот момент они с коллегами обрадовались тому, что смогли подписать контракт за границей.

«Считалось, что это, мол, центр демократии и все самое лучшее там. Когда мы приехали, нам все нравилось, мы не могли сообразить, за что в первую очередь хвататься, — глаза разбегались», — рассказал он Aif.ru.

Со временем певец осознал, что у страны есть недостатки, а простые американцы — обычные люди, которые живут не так роскошно, как казалось из Москвы. Александр Маршал признался, что реальность его разочаровала.

«В общем, пропаганда, несомненно, сделала тогда свое дело, и мы по-другому все представляли, не так, как было в действительности. Ожидания не оправдались. А с другой стороны, понял, что, оказывается, все простые люди, я имею в виду не кучку политиков, которые вершат наши судьбы, а обычные люди на планете Земля, одинаковые и живут примерно в равных условиях», — уточнил музыкант.

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