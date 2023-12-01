Переезд в США, похудение, отмена премии «Ника»: куда пропал Юлий Гусман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлий Гусман

Режиссер, телеведущий и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман более года назад перестал появляться на российском телевидении и светских мероприятиях. Что известно о его местонахождении, чем он занимается?

Где сейчас Юлий Гусман

Юлий Гусман в августе 2023 года сообщил о своем переезде в США вместе с супругой Валидой. Он рассказал, что обосновался в Нью-Йорке у своей дочери Лолы. При этом артист иногда летает в Москву по работе.

«Я живу в Нью-Йорке у своей дочки. Недавно побывал в Москве, где меня неожиданно пригласил на съемки своего 16-серийного фильма Андрей Кончаловский. У меня там маленькая роль — играю владельца газеты по фамилии Слуцкий», — сказал он MK.RU.

Гусман рад, что воссоединился с семьей и может уделять много времени внукам. Также за границей у режиссера есть много друзей.

«В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них», — объяснил Юлий Гусман.

Он рассказал, что сейчас занимается своим здоровьем, поскольку в Москве его ждет много работы. За время жизни в Штатах режиссер похудел на 10 килограммов, ему также пришлось ходить на физиотерапию после травмы, которую получил при падении, теперь он вынужден передвигаться с тростью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлий Гусман

Что будет с премией «Ника»

Юлий Гусман является основателем и художественным руководителем первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Торжественное вручение наград не проводится с 2021 года. Также оно не состоится в 2023 году.

«Хотим сделать видеоотчет под названием „Отдать долги“ и в таком духе показать наших лауреатов на съемочной площадке, отдыхе, всем вручить награды. То есть не к нам ждем в гости все флаги, а сами все флаги развезем», — поделился Гусман.

Режиссер надеется, что в 2024 году удастся вернуться к привычной церемонии вручения наград. Он не считает, что премия «Ника» исчерпала себя.

«Нашей премии 36 лет, и она ни разу не солгала, хотя тяжело идти по бездорожью первыми. Но мы пока продолжаем двигаться вперед. Нам всегда было нелегко, но 36 — почтенный возраст, и мы его достигли», — объяснил Юлий Гусман.

Чем известен Юлий Гусман

В 1964-м Юлий Гусман основал команду КВН, а через год стал ее лидером. За шесть лет сборная Баку с ним во главе ни разу не проиграла состязания, а в 1970-м игроки получили Кубок чемпионов СССР. С 1987 года артист оставался несменным членом жюри. По его словам, за все это время от проекта он не получил ни копейки.

«За 60 лет деятельности в КВН, из которых я с 1987 года без перерыва работал в жюри, кроме последнего года, мне никто копейки не предложил. Готов поклясться на Библии, Коране, Торе. Столько глупости и гадости написано про КВН. <...> Говорю как на духу: ни один человек мне не сказал: „Давай поставим эту оценку, а не ту“», — сообщил артист.

В Москве в студенческие годы Гусман закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино, после чего решил вернуться на родину в Баку, где с 1973 по 1988 год работал режиссером-постановщиком киностудии «Азербайджанфильм». Затем он окончательно переехал в Москву и устроился в Московский Центральный дом кинематографистов, который возглавил в 2002 году.

«Я желаю добра всем людям, всю жизнь пытался этим заниматься. Не знаю, насколько получалось, но я старался. Все задумывал ради того, чтобы устроить людям праздник, которого всем так не хватает. Я и политикой занимался, и Домом кино, чтобы сделать что-то хорошее», — говорит режиссер.

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