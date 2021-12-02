«Люди дали деньги»: кто подставил Маслякова в юбилейной игре КВН

Во время эфира юбилейной игры КВН, посвящённой 60-летию программы, случился конфуз. Ведущий Александр Масляков, озвучивая благодарность от команды Белорусского государственного университета (БГУ) за помощь в подготовке выступления, назвал фамилии трёх человек, которые находятся в международном розыске. Кто подставил Маслякова, как бизнесмены, по версии следствия, незаконно присвоили 63 млрд рублей и что сказали в своё оправдание в АМиК (принадлежащая Масляковым компания — производитель программы КВН) — в материале NEWS.ru.

Что за спонсоры у команды КВН БГУ и почему их разыскивают

Юбилейный выпуск КВН вышел в эфир Первого канала 28 ноября. В праздничной программе, которая началась с видеопоздравления бывших и действующих кавээнщиков Владимиром Путиным, выступили самые известные команды в истории игры. Состав жюри по случаю 60-летия был тоже особенный: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, актриса-космонавтка Юлия Пересильд, музыкант Сергей Шнуров, режиссёр Юлий Гусман. Все они тоже услышали благодарность спонсорам команды БГУ, озвученную со сцены (и вошедшую в телеэфир) Масляковым.

Команда КВН БГУ благодарит Сергея Каршкова, Романа Семиохина и Дмитрия Казиорина (вероятно, Масляков оговорился в фамилии Дмитрия Казорина. — NEWS.ru), — произнёс ведущий КВН.

Как сообщается на сайте СК РФ по Брянской области, с 10 августа 2020 года С. С. Каршков, Р. А. Семиохин, Д. С. Казорин находятся в розыске. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Расследованием установлено, что с октября 2014 года по май 2019 года трое жителей областного центра, находящиеся в настоящее время в международном розыске, в офисных помещениях в Брянске организовали разработку программного обеспечения для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet (запрещён в России и заблокирован. — NEWS.ru) и осуществление технической поддержки данного сайта. Азартные игры проводили без получения выдаваемой в установленном законом порядке лицензии ФНС России, — сообщается на сайте СК РФ по Брянской области.

Следствие пришло к выводу, что в результате незаконных действий спонсоров команды КВН «в период с октября 2014 года по май 2019 года ими извлечён доход в общей сумме более 63 млрд рублей».

По неподтверждённой информации, организаторы незаконного онлайн-казино могут сейчас скрываться от следствия за границей: все трое, согласно информации СК РФ, являются обладателями паспортов Республики Кипр.

Что сказали в АМиК о благодарности Маслякова обвиняемым в преступлении?

Прокомментировать ситуацию для NEWS.ru согласился редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин. Он рассказал, что информацию о спонсорах, которых нужно поблагодарить за помощь в подготовке к игре, ведущему КВН передают команды. Марфин подчеркнул, что у АМиК нет возможности проверять сведения о присутствии тех или иных лиц в списке разыскиваемых.

Если люди дали деньги, то какая разница, являются они фигурантами уголовного дела или нет. Они же не перестают от этого быть спонсорами. Находятся под уголовным преследованием, но они же не осуждены. Это моё мнение, я в юридических вопросах не сильно разбираюсь, — отметил Михаил Марфин.

Редактор Высшей лиги КВН добавил, что на его памяти таких случаев, чтобы ведущий благодарил лиц, находящихся в розыске, не было.

Могли быть претензии, что произнесли неправильно либо ударение в фамилии, либо название компании — и всё, — добавил он.

Михаил Марфин заявил, что считает возникший скандал «дутым». По его мнению, случившееся «никоим образом не может бросить тень на Маслякова», который тут «вообще ни при чём».

kvnofficial/vk.com

Кого накажут за недоразумение с Масляковым?

Марфин выразил мнение, что наказывать за недоразумение, произошедшее на юбилейной игре КВН, никого не стоит.

Я не знаю, кто виноват. На совести команды, скорее всего, такие вещи, — заявил Михаил Марфин.

Телекритик Александр Горбунов пояснил, что монтажом программы занимается производитель программы (АМиК), после чего сдаёт её на канал. Он полагает, что инцидент с благодарностью Маслякова тем, кого разыскивает полиция, не будет иметь для ведущего КВН никаких последствий.

Скорее всего, замнут эпизод. Ну, проглядели. С кем не бывает? У Маслякова идеальная репутация, президент наградил его очередным орденом перед юбилеем, — отметил эксперт.

Сам Александр Масляков, услышав от журналиста NEWS.ru вопрос про благодарность троим подозреваемым, попросил перезвонить, а после перестал брать трубку. В такое же «глухое подполье», как их находящиеся в розыске спонсоры, похоже, ушли и члены команды КВН БГУ. Юморист Вадим Галыгин и другие участники команды, с которыми связался NEWS.ru, оставили наши вопросы без внимания. Первый канал на запрос NEWS.ru также не ответил.