Нож в спину Маслякова: шоу «Игра» на ТНТ может убить старый-добрый КВН

На телеканале ТНТ стартовало новое юмористическое шоу «Игра», где 12 команд соревнуются за главный приз — 30 миллионов рублей. Команды поделены по принципу «новая школа» юмора и «олд скул» — старшее поколение. Членами жюри стали Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров. Если исключить из уравнения многомиллионную награду, зрителям может показаться знакомым такой формат конкурса. «Игру» уже сравнивают с КВН, неизменный ведущий которого Александр Масляков назвал проект ТНТ «аморальным». Чем похожи два юмористических шоу и есть ли у Маслякова монополия на КВН — в материале NEWS.ru.

КВН умер?

«Игра» — это соревнование 85 комиков, которые представляют разные проекты ТНТ и YouTube-шоу. Они поделены на команды, многие из которых по составу почти воспроизводят команды КВН прошлых лет и даже их названия. Большинство участников «Игры» — выходцы из «Клуба весёлых и находчивых», которые теперь не просто начинающие юмористы, а именитые комики. Поэтому и приз в соревновании соответствует масштабам популярности игроков: команда-победитель получит 30 миллионов рублей и звание «лучшие из лучших». И если КВН — это школа, то «Игра» — взрослая жизнь, где никто не прощает ошибки.

Теперь КВН точно умер. Или вернулся в новом формате. Команда «Астана» лучшая! Болею за вас, ребята, — пишет один из пользователей.

Участниками шоу ТНТ стали актёр, ведущий, бывший кавээнщик Азамат Мусагалиев, участники YouTube-шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Илья Макаров, комики Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Иван Абрамов, Елена Гущина, Варвара Щербакова и многие другие.

На фоне перекликающихся с «весёлыми и находчивыми» особенностей неудивительно, что зрители посчитали «Игру» усовершенствованным аналогом КВН. Некоторые пользователи подчеркнули, что Александр Масляков мог бы самостоятельно заняться реформацией «Клуба весёлых и находчивых», однако не захотел этого делать. Сам Масляков, для которого «Игра» стала своеобразным ножом в спину от тех, чьи имена он открыл когда-то, ситуацию уже прокомментировал.

Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? — высказался Масляков в беседе с «КП».

Мат и поцелуи мужчин в новом проекте ТНТ

В темах и их подаче для участников «Игры» почти нет ограничений, что подтверждают вышедшие выпуски проекта, где есть место и матерным выражениям. К примеру, команда «Астана» в шутке про бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева использует выражение «****, еле выкрутился». А во втором выпуске участник команды «Камызяки» Денис Дорохов в белом платье невесты и парике поцеловал в губы своего партнёра по сцене. Эта миниатюра удивила как зрителей, так и членов жюри. В комментариях юзеры предположили, что подобный юмор не смог бы пройти цензуру Первого канала и лично Александра Маслякова.

В эпизоде с поцелуем Дорохова уже усмотрели «мерзкую» пропаганду ЛГБТ, депутаты Госдумы намерены обратиться с соответствующей жалобой в Генпрокуратуру.

Проверить, откуда они взялись — такие негодяи, выгнать их к чертям собачьим. За такое хулиганство отправить их куда-нибудь на Крайний Север работать в ИТЛ. Хамский, циничный вызов обществу, такое отношение их, как представителей самоназванного бомонда, к нормам общества должны наказываться, — отметил в разговоре с NEWS.ru депутат Виталий Милонов.

«Игра» на ТНТ и КВН Маслякова: сходства и отличия

Блогер Ксения Собчак после просмотра нового шоу заявила, что «Игра» «должна была похоронить КВН, а не возрождать его в самых худших традициях». Аналогичного мнения придерживается и телекритик Александр Мельман, который подчеркнул, что «не увидел больших отличий от КВН».

Бывший кавээнщик и депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, в свою очередь, опроверг в беседе с NEWS.ru схожесть форматов «Игры» и КВН, заявив, что наполнение двух шоу сильно отличается.

«Игра» — это юмористический проект на канале ТНТ. По факту это соревнование между комедийными командами, в этом смысле он, конечно, похож на КВН. Но можно ли говорить о том, что это КВН в чистом виде? Наверно, нет, — считает Тарбаев.

По мнению экс-капитана команды «Сборная РУДН», «КВН — это большая воронка, которая ежегодно засасывает в себя очень много молодых, талантливых, креативных ребят».

В этом смысле их сравнивать нельзя, потому что «Игра» на ТНТ — это такой посткавээновский проект, где выступают уже известные кавээнщики. А КВН каждый год открывает новые имена, новые лица. И в этом плане у них совершенно разные механизмы. КВН — это социальный лифт, это определённый трамплин для многих, — уверен Сангаджи Тарбаев.

Депутат также отметил отличия в стиле юмора двух передач. Если в «Игре» он «более урбанистический, агрессивный», то в КВН — простой и семейный. В связи с этим разнится и темп юмора, из-за чего становится сложно сравнивать проекты, подчеркнул он.

Тарбаев добавил, что, несмотря на упадок популярности КВН, проект Первого канала остаётся хорошим социальным лифтом для молодёжи из регионов. Шоу помогает развиваться молодым комикам, хотя и не в той степени, как раньше.

«КВН уже не тот»

О «золотых временах» КВН напомнила в разговоре с NEWS.ru и бывшая участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва. Она заявила, что фраза «КВН уже не тот», как правило, звучит из уст людей, чья «юность уже прошла». На её взгляд, нынешняя молодёжь всё ещё считает КВН смешным проектом, как и преданные фанаты программы Маслякова. Однако это не значит, что другие телеканалы не могут запускать конкурирующие с КВН шоу.

Так называемой монополии на КВН, конечно, нет (...) Никто не будет спорить, что Александр Васильевич все эти годы занимался КВН и продвигал эту историю. Конечно, понятно, почему у него такая реакция. Я смотрела сам проект «Игра». Если бы мы не знали, что вообще существует КВН, то, наверно, не было бы никакой отсылки и сравнений. Если бы мы не видели в «Игре» те же самые лица, которые привыкли видеть в КВН, — считает Борщёва.

Зрители «Игры», в свою очередь, говорят об ином по сравнению КВН масштабе и темпе нового проекта. Они омечают органичного вписавшегося в роль ведущего Евгения Чебаткова, а также сам формат шоу. Противостояние «новой школы» против «олд скул» уже успело попасть в скандалы и вызвать недовольство старых кавээнщиков, однако все они остаются родом из «Клуба весёлых и находчивых». Поэтому маловероятно, что конфронтация между КВН и «Игрой» приобретёт формы открытой вражды. Об этом свидетельствует и нежелание Александра Маслякова судиться с бывшими воспитанниками. А вот сможет ли КВН удержать новые таланты и аудиторию в старом-добром проекте, не допустив их оттока на ТНТ, уже зависит полностью от него.