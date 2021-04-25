Борщёва рассказала о своих переживаниях по поводу внешности

Звезда КВН и бывшая участница Comedy Woman Елена Борщёва призналась, что её внешность доставила ей массу неприятных моментов. Издевательства начались ещё в детстве, а затем продолжились и во взрослой жизни, рассказала она в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Борщёва вспомнила один случай, который произошёл в школе, после которого она сильно переживала.

Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой и потеряла сознание. Переживала, конечно, — отметила артистка.

В ответ на все издёвки Борщёва пыталась отшучиваться. Причём такое негативное отношение к её внешности продолжилось и во время выступления в КВН. Она рассказала, что как-то после одной игры к ней подошла пожилая женщина и спросила: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица». По словам Борщёвой, ей очень запомнился этот короткий разговор.

Ранее Елена Борщёва стала объектом травли после неосторожного высказываний о падении доходов. На неё обрушился шквал критики после того, как она призналась, что у неё, как и у многих звёзд, значительно упали доходы. При этом на решения властей об ограничениях она не жаловалась, как и не просила помощи от государства, что сделали многие её коллеги. По словам Елены, она старается больше работать в онлайн-формате и имеет поддержку мужа, который не купается в золоте, но приносит домой деньги. Фатальным стало её высказывание о конкретной сумме, необходимой для жизни, — 500 тысяч в месяц.