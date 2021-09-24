Скулкина из Comedy Woman произвела фурор в Сети, похудев до неузнаваемости

Екатерина Скулкина из шоу Comedy Woman опубликовала фото после похудения на 20 килограммов и взорвала Сеть. Актриса не только постройнела, но и заметно помолодела в свои 45 лет.

В период работы в шоу вес Скулкиной достигал 100 килограммов, чем она и стала знаменитой. Но сама актриса не готова был смириться с этим и за лето сбросила почти четверть веса. Однако и на этом она останавливаться не намерена.

Всего 1 кг отделяет меня от веса мечты. Но думаю, что им я не ограничусь, — подписала Скулкина фото.

Подписчики вначале просто не узнали актрису. Они засыпали её восторженными комплиментами. «Катя, вы сумасшедшей красоты в любом теле, одежде, цветом волос! Огонь, вы невероятная!», «Ногииии! Бесконечные! Длинные и стройные!», «Такая умница. Так похудела. Мой мотиватор. У меня уже 12 кг.», «Какая вы молодец!», «Тростинка! Очень эффектная», пишут в комментариях пользователи.

Ранее певец Сергей Пенкин заметно похудел, чтобы соответствовать коллегам по цеху. Ему удалось сбросить 22 кг.