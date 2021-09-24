Игроки КВН «перепутали» губернатора и неудачно пошутили про Путина

Команда «Росы» показала юмористическую сценку, в которой пообщалась с губернатором Нижегородской области, хотя на самом деле этим человеком оказался замгубернатора Давид-Мелик Гусейнов. Также одна из участниц заявила, что до 30 числа «Путин не накажет, так как находится на изоляции», сообщает «Царьград».

На ошибки игроков КВН уже обратили внимание пользователи социальных сетей и журналисты.

Одна из участниц команды присела рядом с чиновником, которого приняла за губернатора Нижегородской области. На вопрос товарищей «Что ты делаешь рядом с губернатором?» она ответила: «Обсуждаем, какие вы гиены бесталанные», заметив, что это не её формулировка.

На резонное возражение, что губернатор такого сказать не мог, она ответила, что выборы прошли и «он теперь четыре года что угодно говорить может, а если в финал не пройдёте, мы вас на машине собьём».

На вопрос о наказании она сказала, что «Путин на самоизоляции, мы что хотим, то и делаем до тридцатого».

Вице-губернатор не стал исправлять ошибку. Он спокойно досмотрел номер, чтобы не мешать выступлению.

Ранее сообщалось, что ведущий КВН Александр Масляков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией и назвал его «управляемой куклой».

Он отметил, что не воспринимает украинского лидера как кавээнщика, так как «если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нёс».



