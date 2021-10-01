Масляков рассказал о слиянии КВН и «Суперлиги»

Ведущий популярной юмористической передачи «КВН» Александр Масляков рассказал о том, что даст проекту слияние с шоу «Суперлига» на телеканале СТС. По его словам, это позволит «немножко видоизменить» игру, а также даст продюсерам и юмористам свободу для творчества, передаёт KP.RU.

Формат «выйди и пошути» остаётся, соревновательная часть тоже, а вот жюри у нас там нет. Для нас это возможность совместной работы с каналом СТС: им это вроде понравилось, и мы сейчас снимаем несколько передач.<...> Суть в том, что у вас появляется возможность творить. Для нас новое шоу — это попытка немножко видоизменить игру, — признался Масляков.

Он пояснил, что «Суперлига» — проект, в котором участвуют уже состоявшиеся комики. Основной целью шоу является не заработок денег, а проявление творчества, подчеркнул телеведущий.

Ранее сообщалось, что звезда полюбившейся многим российским зрителям телепередачи «Галилео» Александр Пушной будет вести новое шоу на СТС «Купите это немедленно». Новость об этом появилась на официальном сайте телеканала. Основной идеей проекта является предоставление уникальной возможности авторам необычных изобретений показать свои творения широкой публике. Причём оценивать креативные проекты изобретателей будут не только зрители, но и бизнесмены, которые могут помочь талантливым инженерам запустить свой продукт в массовое производство.