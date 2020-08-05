Комик Алексей Щербаков высказался о неразумных тратах жены

https://static.news.ru/photo/5bf810ea-d724-11ea-86c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Шатров/wikipedia.com

Юморист Алексей Щербаков признался, что он остаётся экономным человеком, несмотря на серьёзный заработок. Денежные средства постоянно тратит его супруга Елена, которая занимается воспитанием детей.

Выпрашивает постоянно что-то. Но от этого становится только хуже. Если я поддался и купил ей что-то, что она просила, то после этого я точно не куплю ничего себе и, скорее всего, очень долго не куплю что-то ей, — отметил комик в интервью Дмитрию Романову для его YouTube-канала.

По его словам, нежелание тратить деньги является частью его характера. Он ничего не может с этим сделать. Возлюбленная пытается побороть эту черту, однако чаще всего это приводит к ссорам.

И вот в итоге она сидит без денег и переживает. Каждый раз в магазине звонит мне и спрашивает, можно ли пробить молоко. Я перевожу ей 60 рублей на карту, она проводит, и всё, — подытожил шоумен.

Щербаков познакомился со своей будущей женой в школе. Тогда девушка не ответила ему взаимностью, но со временем артист смог добиться её расположения. Сейчас пара воспитывает двоих детей. По словам юмориста, он не экономит на обучение своих детей. Например, кружки старшего сына обходятся в 30 тысяч рублей ежемесячно.

Как ранее писал NEWS.ru, молодая жена Евгения Петросяна продемонстрировала ювелирное украшение, которое ей подарил возлюбленный. Супруга комика опубликовала в сторис Instagram золотое кольцо от известного бренда. Украшение представляет из себя надпись Love. Изделие сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей.