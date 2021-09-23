Зашить рот и не бухать: Семчев и Морозов дали совет похудевшему Харламову

Артисты Александр Семчев и Александр Морозов, имевшие проблемы с лишним весом, в комментарии NEWS.ru посоветовали юмористу Гарику Харламову поменьше есть и ограничить употребление алкоголя. Ранее стало известно, что звезда Comedy Club похудел на 17 килограммов.

Всё и так понятно! Зашить рот и поменьше есть, — заявил Семчев.

По его словам, чтобы не сорваться и не набрать лишний вес, следует включить голову. Семчев считает, что веской причиной для сброса веса является желание «жить дольше, как можно дольше».

Морозов убеждён, что нужно меньше употреблять нездоровую пищу и отказаться от алкоголя.

Во-первых, поменьше бывать в своей закусочной. Я не знаю, насколько Гарик пьющий человек, но алкоголь и похудение — две вещи несовместимые, — отметил артист.

Он предположил, что Харламов уже выпил «свою цистерну» алкоголя.

Не бухать и поменьше хот-доги жрать, — подытожил Морозов.

Ранее Харламов появился в компании новой возлюбленной, артистки Екатерины Ковальчук на открытии своей сети ресторанов. Звёзды не целовались и не держались за руки.

Диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что Харламова должно мотивировать на дальнейшее похудение не только желание хорошо выглядеть, но и возможность укрепления здоровья, которого «много не бывает».

Семчев похудел на 100 килограмм в 2019 году. Он рассказывал журналистам, что чередовал куриную грудку с индейкой и рыбой, а также употреблял сырые овощи и пил воду.

Экс-участник шоу «Кривое зеркало» Морозов для коррекции веса не прибегал ни к каким диетам, а просто сделал операцию на желудке. Правда, артист отказался от курения, алкоголя и газировки.