Юлия Ахмедова рассказала о биполярном расстройстве

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Звезда различных стендап-шоу Юлия Ахмедова призналась, что боится заводить семью и тем более — рожать детей. Причиной этого, по её словам, является выявленное у неё биполярное расстройство.

В свои 37 лет артистка ни разу не была замужем. Опыт «здоровых» отношений ей тоже неведом. Самый долгий её роман длился четыре года, но в полной мере счастливым так и не стал. Один из молодых людей и вовсе бросил её, узнав о диагнозе. Признался честно: быть рядом с таким человеком «стрёмно». Практически во всех отношениях не выдерживали именно мужчины. Лишь с первым молодым человеком Ахмедова рассталась по своей инициативе.

Я поняла, что ни за что не могу отвечать. Когда у тебя депрессия, бывают моменты, что ты просто неделю лежишь в кровати и не можешь встать. Бывают и панические атаки. Я не могу родить ребёнка, потому что в любой момент может накрыть депрессия и я не смогу смотреть за этим ребёнком. Я не могу выйти замуж, кому это надо? — поделилась откровениями Ахмедова на YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Девушка призналась, что боится прожить жизнь в одиночестве, хотя и не исключила, что, возможно, «накрутила» себя. Однако в очередной раз всерьёз задумалась о «якоре» в жизни и о желании иметь родного человека во время недавней самоизоляции. При этом поймала себя на том, что как будто закрыла для себя этот вопрос, причём достаточно давно.

Многолетнее лечение подрывает её моральное состояние, рассказала Ахмедова. С эмоциональными всплесками она справляется только с помощью врачей. Ежедневно принимает антидепрессанты и каждую неделю посещает психолога-суицидолога.

По её словам, ей даже не могут до конца поставить диагноз, время от времени называя ей расстройство депрессивным. Однако это не то же самое, что биполярное. Девушка пояснила, что «при биполярном ты выпадаешь и в плюс, и в минус, а при депрессивном ты просто проваливаешься, плюсов нет».

В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, стало известно о госпитализации Ахмедовой с психологическими проблемами. Её уже не в первый раз заметили в кризисном центре. Тогда и она сама, и её менеджер воздержались от комментариев. Однако теперь Ахмедова рассказала, что в тот раз попала в клинику в настолько подавленном состоянии, что не могла выбраться из него без помощи специалистов.