https://static.news.ru/photo/1756a0c8-e783-11e9-a740-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ахмедова Фото: instagram.com/yakhmedova

Юлия Ахмедова, звезда различных стендап-шоу, по данным некоторых источников могла быть госпитализирована с психологическими проблемами.

Пациентка одной из больниц Москвы, проходящая лечение от нервного срыва, сообщила Starhit , что комедиантка также находится в лечебном учреждении. Очевидица также уверяет, что Ахмедова проходит лечение в клинике не в первый раз.

Директор комедиантки не подтвердил, но и не опроверг информацию о госпитализации.

Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю, - сказал представитель Ахмедовой.

Директор, однако, подчеркнул, что предстоящее 17 октября в Смоленске выступление артистки состоится по расписанию.

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