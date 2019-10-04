Юлия Ахмедова, звезда различных стендап-шоу, по данным некоторых источников могла быть госпитализирована с психологическими проблемами.
Пациентка одной из больниц Москвы, проходящая лечение от нервного срыва, сообщила
Директор комедиантки не подтвердил, но и не опроверг информацию о госпитализации.
Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю, - сказал представитель Ахмедовой.
Директор, однако, подчеркнул, что предстоящее 17 октября в Смоленске выступление артистки состоится по расписанию.
Как ранее сообщал News.ru, американский актёр и комик Эдди Мёрфи вернётся в эфир телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».
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