Американский актёр и комик Эдди Мёрфи вернётся в эфир телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», которое 35 лет назад стало трамплином к его мировой известности.
По данным телекомпании
45-й сезон популярного шоу начнётся 28 сентября. Первый выпуск проведут актёр Вуди Харрельсон и актриса, композитор и режиссёр Билли Айлиш. 5 октября передачу проведут актриса Фиби Уоллер-Бридж и певица Тейлор Свифт, 12 октября — актёр и продюсер Девид Харбор с исполнительницей Камилой Кабельо, а 2 октября — актриса Кристен Стюарт.
Эдди Мёрфи один из столпов жанра стендап. Его «Как есть» — полуторачасовой фильм-концерт — стал самым кассовым фильмом в жанре стендапа. 3 апреля отец десяти детей отметил 58-й день рождения, в честь чего News.ru вспомнил его самые известные роли.