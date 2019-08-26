https://static.news.ru/photo/652bd46a-c89f-11e9-b75c-fa163e074e61_660.jpg Эдди Мёрфи Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и комик Эдди Мёрфи вернётся в эфир телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», которое 35 лет назад стало трамплином к его мировой известности.

По данным телекомпании NBC , передачу с Мёрфи зрители смогут посмотреть 21 декабря.

45-й сезон популярного шоу начнётся 28 сентября. Первый выпуск проведут актёр Вуди Харрельсон и актриса, композитор и режиссёр Билли Айлиш. 5 октября передачу проведут актриса Фиби Уоллер-Бридж и певица Тейлор Свифт, 12 октября — актёр и продюсер Девид Харбор с исполнительницей Камилой Кабельо, а 2 октября — актриса Кристен Стюарт.

Эдди Мёрфи один из столпов жанра стендап. Его «Как есть» — полуторачасовой фильм-концерт — стал самым кассовым фильмом в жанре стендапа. 3 апреля отец десяти детей отметил 58-й день рождения, в честь чего News.ru вспомнил его самые известные роли.