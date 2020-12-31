Олег Майами устроил на шоу потасовку из-за кроссовок

Певец Олег Майами пришёл на шоу «Что было дальше» и устроил потасовку с другим его участником — комиком Тамби Масаевым.
Недовольство Майами вызвал тот факт, что он был единственным из участников без обуви.
Почему вы все в кроссовках? Разуйся! — сказал он в эфире на YouTube-канале LABELCOM, попытавшись отобрать обувь у Тамби.
В ответ Тамби бросил его через прогиб. При этом остальные участники начали аплодировать и поздравлять певца с юбилеем. Как оказалось, шоу снималось, когда у него был день рождения, — 21 ноября.
Ранее в Интернете выложили ролик, снятый в одном из ресторанов комплекса «Москва-Сити» во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Заведение, не закрывшееся после 23:00, будет привлечено к административной ответственности. Как сообщал NEWS.ru, посетители Birds подрались, покидая ресторан, расположенный на 84-м этаже башни «Око».
Люди столпились не только в самом зале, но и в гардеробе, а некоторые посетители допивали алкогольные напитки из бокалов прямо на выходе. Драка возникла у лифтов, когда гостей попросили покинуть ресторан. Участники конфликта были пьяны. Сначала их попытались разнять посетители, а потом подключились правоохранители.