Олег Майами устроил на шоу потасовку из-за кроссовок

https://static.news.ru/photo/8406aff0-4b60-11eb-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: miamioleg_official/instagram.com

Певец Олег Майами пришёл на шоу «Что было дальше» и устроил потасовку с другим его участником — комиком Тамби Масаевым.

Недовольство Майами вызвал тот факт, что он был единственным из участников без обуви.

Почему вы все в кроссовках? Разуйся! — сказал он в эфире на YouTube-канале LABELCOM, попытавшись отобрать обувь у Тамби.

В ответ Тамби бросил его через прогиб. При этом остальные участники начали аплодировать и поздравлять певца с юбилеем. Как оказалось, шоу снималось, когда у него был день рождения, — 21 ноября.

Ранее в Интернете выложили ролик, снятый в одном из ресторанов комплекса «Москва-Сити» во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Заведение, не закрывшееся после 23:00, будет привлечено к административной ответственности. Как сообщал NEWS.ru, посетители Birds подрались, покидая ресторан, расположенный на 84-м этаже башни «Око».

Люди столпились не только в самом зале, но и в гардеробе, а некоторые посетители допивали алкогольные напитки из бокалов прямо на выходе. Драка возникла у лифтов, когда гостей попросили покинуть ресторан. Участники конфликта были пьяны. Сначала их попытались разнять посетители, а потом подключились правоохранители.