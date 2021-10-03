«Негодяев — на Крайний Север»: Милонов о поцелуе комиков в эфире ТНТ

Комиков из команды «Камызяки» проекта «Игра» Александра Панекина и Дениса Дорохова, поцеловавшихся во втором выпуске шоу на телеканале ТНТ, стоит отправить работать на Крайний Север в исправительно-трудовой лагерь, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также назвал артистов «негодяями» и призвал выгнать их с ТВ «к чертям собачьим», а ТНТ — оштрафовать на крупную сумму.

Проверить, откуда они взялись — такие негодяи, выгнать их к чертям собачьим. За такое хулиганство отправить их куда-нибудь на Крайний Север работать в ИТЛ. Хамский, циничный вызов обществу, такое отношение их, как представителей самоназванного бомонда, к нормам общества должны наказываться, — заявил парламентарий.

Собеседник подчеркнул, что телеканал вещает на общедоступных волнах, использует «государственное общественное пространство, чтобы доносить свою информацию», и должен брать на себя обязательства, в том числе этического характера. В обратном случае предприятию стоит перейти в частные сети с контентом по подписке, уверен Милонов.

Комиков надо привлечь к административной ответственности, а телеканал без всякой помпы Роскомнадзор должен оштрафовать на крупную сумму, воздействовать на него, предупреждение вынести, чтоб телеканал больше такого не допускал и не повторял, чтобы им это в страшном сне снилось — подобного рода целование. Кто им дал такое право? — резюмировал депутат.

Во втором выпуске юмористического шоу «Игра» на ТНТ в одной из миниатюр поцеловались Александр Панекин и Денис Дорохов. Последний вышел на сцену в женском парике и платье.

Ранее стало известно, что тяжёлая работа и большая ответственность стали причинами ухода комика Гарика Мартиросяна из Comedy Club в 2017 году. Проблем ему также добавляли капризы и чрезмерная принципиальность некоторых людей. О том, почему он решил покинуть шоу, комик рассказал в интервью ведущей проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.