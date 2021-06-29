Участник юмористического шоу ТНТ «Однажды в России» Азамат Мусагалиев рассказал, что самой удачной шуткой о себе он считает ту, в которой его сравнили с участницей «Женского стендапа» на ТНТ Зоей Яровицыной. Шоумен озвучил эту шутку в эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени», вырвавшегося в тренды YouTube.

В последней «Прожарке» (шоу, где комики шутят в адрес приглашённого гостя без цели оскорбить его. — NEWS.ru), где я был, прозвучала истерическая шутка. По-моему, Марк Сергиенко (стендап-комик. — NEWS.ru) пошутил, что Зоя Яровицына — это Азамат, который в детстве нашёл мамину косметичку, — процитировал коллегу комик.

Мусагалиев признался, что только в последнее время стал спокойно относиться к шуткам о себе. До этого он воспринимал их болезненно.

Честно признаюсь, я очень долго болезненно относился к шуткам и критике в свой адрес. Меня это задевало. Вечером я ходил вокруг дома, считал окна, кто засыпает, кто нет, чтобы оставить работу на улице и не заходить с ней домой. В последние годы стал относиться легче. Может, появилась броня. Может, наоборот, стал прозрачный, что всё пролетает насквозь, — сказал шоумен.

Ранее Мусагалиев сообщил, почему отказался выступать в шоу Comedy Club на ТНТ. Комик признался, что некоторое время считал резидентов небожителями, а когда сам достиг высокого уровня и мог быть приглашённым в проект, это шоу уже стало ему неинтересно.