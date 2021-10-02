Собчак раскрыла россиянам способ разбогатеть к пенсии

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с россиянами «секретами зажиточной купчихи» и рассказала, каким образом можно разбогатеть к моменту выхода на пенсию. На своей странице в Instagram она порекомендовала инвестировать в ценные бумаги.

По мнению Собчак, покупать акции следует «сейчас и надолго», за 15-20 или 30 лет до выхода на заслуженный отдых.

Чтобы когда это случилось, вы преспокойно начали отдыхать, заниматься спортивной ходьбой, читать Кьеркегора, покупать себе страусиные боа и есть землянику с маскарпоне, — написала телеведущая.

Пользователи оценили совет Собчак неоднозначно. Одни усомнились в успехе инвестиций на столь долгий срок при существующей политической обстановке, другие откровенно посмеялись над постом телеведущей, третьи припомнили рекламу финансовых пирамид в 90-е годы и сравнили Собчак с их героем — Лёней Голубковым.

Ранее Собчак сравнила с себя с детьми главы Минобороны Сергея Шойгу и бывшего руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова. Она заявила, что гордится собственными достижениями и при этом не жалеет, что могла бы быть «намного богаче» и «намного влиятельнее», если бы построила карьеру «по родительской памяти». Поводом для этого послужили слова психолога Вероники Степановой, упрекнувшей Собчак в том, что та никогда не сможет понять бедных людей из провинции, поскольку сама родилась в обеспеченной семье.