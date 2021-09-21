В ЦБ призвали полагаться на собственный капитал при выходе на пенсию

Российским гражданам необходимо формировать собственную финансовую подушку безопасности и не полагаться только на государство. Об этом заявил зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает ТАСС.

Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <...> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни, — цитирует его агентство.

По словам Швецова, государство должно помочь нынешним трудоспособным гражданам сформировать капитал за счёт создания портфеля акций, других ценных бумаг и просто покупки недвижимости для сдачи в аренду. Доходы от этих инвестиций помогут в дальнейшем сохранить достойный уровень жизни.

Для этого нужно не только убедить людей создавать такие накопления, но и подготовить правовую систему для этих нововведений, — резюмировал он.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил решать проблему дефицита рабочих рук за счёт привлечения на рынок труда пенсионеров. По мнению Титова, сейчас они не стремятся устроиться на работу, так как для работающих пенсионеров размер пенсии не индексируется. Если же её индексировать и для работающих пенсионеров, то проблема будет решена, считает бизнес-омбудсмен.